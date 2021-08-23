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ارتفعت أسعار الذهب في مصر، مساء الاثنين، 23 أغسطس 2021، بنسبة كبيرة استجابة لارتفاع أسعار الذهب عالميا، والتى تخطت حاجز 1800 دولارًا للأوقية، بسبب تزايد مخاوف انتشار فيروس كورونا المتحور «دلتا» واتجاه دول جديدة نحو الاغلاق .

كان سعر الذهب عالميا شهد قفزة كبيرة خلال تعاملات اليوم، منذ بداية التداول في الصباح، مما أثر على الذهب في مصر والذى يتأثر بالأسعار العالمية، وبالتداول داخل البورصة، حيث ارتفع محليا بقيم من 6 إلى 9 جنيهات للجرام .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء اليوم الإثنين، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا بلغ 902 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر بلغ 789 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا بلغ 676 جنيها، بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسعر الجنيه الذهب بلغ 6312 جنيها.

بينما قفز سعر الذهب عالميا مساء اليوم الاثنين، لأعلى فوق حاجز 1800 دولار للأوقية بسبب استمرار تراجع الدولار مما دفع المستثمرين إلى الاندفاع نحو الملاذ الآمن خاصة مع تزايد مخاوف انتشار فيروس كورونا المتحور «دلتا» وتراجع توقعات اتجاه مجلس الاحتياطى الأمريكى للتخفيف النقدى في ظل اتجاه بعض الدول للاغلاق، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.27%، وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.26% .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر في أسواق المال، مساء اليوم الاثنين، 797.08 جنيه، وكان في الصباح 789.33 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،805.01 $، وكانت في الصباح 1،786.05 $ .

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