الجامع الأزهر يبدأ اختبارات التصفية للمرحلة الأولى لمسابقة تسجيل القراءات العشر

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بدأ الجامع الأزهر اختبارات مرحلة التصفية من مراحل مسابقة الجامع الأزهر لتسجيل القرآن الكريم بالقراءات العشر والروايات العشرين، حيث يؤدي هذه الاختبارات قرابة ٤٥٠ متسابقًا، وسيتم اختبارهم فيما تقدموا به من روايات من قِبل لجنة الحكم والتقييم المُشَكَّلة من كبار الأساتذة والمتخصصين في عِلْمَي القراءات، الأصوات بالتعاون مع لجنة مراجعة المصحف الشريف.
وتم توزيع المتقدمين على ٤٨ جلسة تعقد على مدار ١٦ يومًا تمتد في الفترة من إلى ١٤ سبتمبر ٢٠٢١م، بواقع ثلاث جلسات كل يوم، على أن تبدأ الجلسات يوميًّا في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتختتم في الثالثة مساءً، وسيتم نشر كشوف الجلسات لكل يوم في اليوم السابق له وذلك على مدار فترة الاختبارات.
وتهدف المسابقة إلى اختيار أفضل القراء إتقانًا وصوتًا للقيام بتسجيل القرآن الكريم بالقراءات العشر ورواياتها العشرين، كما تعمل على دور الأزهر في نشر العلم الشرعي بمنهجه المعتدل، وعلى رأسه مايتعلق بالقرآن الكريم وقراءاته، فضلًا على إثراء المكتبة الصوتية الإسلامية بمجموعة تسجيلات مكتملة من القراءات العشرة المتواترة للقرآن الكريم برواياتها العشرين، بالإضافة إلى اكتشاف قراء موهوبين ومتقنين جدد.