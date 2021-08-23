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نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فيديو لمنطقة البوليفارد، من موسم الرياض.

ونشر تركي أل الشيخ، فيديو لمنطقة البوليفارد من موسم الرياض، معلقًا: «بتخطيطك ودعمك وتوجيهاتك سيدي صاحب الرؤية والقائد الملهم حفظك الله … وبالتعاون مع جهات عدة مشكورة … وضعت ثقتك في الشباب والشابات من الوطن … البوليڤارد من موسم الرياض وهي منطقة من ١٤ منطقة مختلفة في أنحاء العاصمة الغالية … عشان بس تتخيلوا أكثر».

وتضم منطقة «البوليفارد» العديد من المطاعم العالمية والعربية والكافيهات وساحات الألعاب والمحلات التجارية والمسارح وقاعات السينما المُغطاة والمكشوفة، بحجم استثمارات مالية هو الأضخم والأسرع نموًا بالمنشآت الترفيهية بالمنطقة العربية.