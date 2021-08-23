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ضبط سلاح وبانجو وحشيش بحوزة 5 متهمين في أسوان

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ضبط سلاح وبانجو وحشيش بحوزة 5 متهمين في أسوان ضبط سلاح وبانجو وحشيش بحوزة 5 متهمين في أسوان

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ألقت الأجهزة الأمنية بأسوان، الاثنين ، القبض على 5 متهمين بحوزتهم كيلو وربع من مخدر البانجو و5 قطع سلاح ناري و 220 جرام حشيش .

كانت معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية بقيام المتهمين بحيازة سلاح ومخدرات، وتم شن مأمورية للقبض عليهم، وتم ضبطهم، وعُثر بحوزتهم على السلاح والمخدرات .

تحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُحيل المتهمون إلى النيابة التي تولت التحقيق.

المصرى اليوم

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