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شاهد.. "بلدية الأفلاج" تواصل إزالة التشوه البصري بالطرقات والأحياء

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عبر مباشرة فرقها رفع المخالفات من الأراضي الفضاء وأعادت طلاء الأرصفة

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ضمن مبادرة ‫تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري تكثف ‫بلدية الأفلاج جهودها من خلال مباشرة فرقها الميدانية رفع المخالفات من الأراضي الفضاء بالمحافظة وإعادة صبغ وطلاء الأرصفة.

وتقوم البلدية بأعمال يومية على إزالة التشوه البصري في الأحياء وطرقاتها للمحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة من التشوه البصري؛ ‏والعمل على تعزيز دور المواطن في تحسين المشهد الحضري والمحافظة على نظافة الممتلكات العامة.

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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