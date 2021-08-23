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الجامعة العربية تنفي توسطها في أزمة سد النهضة
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السبت 04 سبتمبر 2021 08:20 مساءً
"الزهراني" يتفقد "متوسطة فواز" بجدة ويقف على سير تسليم الكتب
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السبت 04 سبتمبر 2021 08:20 مساءً
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات
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السبت 04 سبتمبر 2021 08:20 مساءً
وفد يشارك في مهرجان البندقية السينمائي الدولي للترويج لصناعة السينما السعودية
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السبت 04 سبتمبر 2021 08:20 مساءً
تدشين حملة "بطلت لأجل صحتي" لمكافحة التبغ بصامطة
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السبت 04 سبتمبر 2021 08:20 مساءً
بالفيديو.. قصة سعودي يتكفل ببنت خادمته وسائقه بعد وفاة أمها
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السبت 04 سبتمبر 2021 08:20 مساءً
المملكة تتصدر رقميًا دول مجموعة العشرين ضمن تقرير النهضة الرقمية 2021
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السبت 04 سبتمبر 2021 08:20 مساءً
"التحالف": اعتراض وتدمير 3 مسيرات مفخخة أطلقها "الحوثي" باتجاه المملكة
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السبت 04 سبتمبر 2021 08:20 مساءً
"طالبان" تتراجع عن انتصاراتها في بنجشير وتعترف بتباطؤ تقدمها
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السبت 04 سبتمبر 2021 08:20 مساءً
وزير الداخلية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره العراقي ويلتقي رئيس مجلس النواب ومستشار الأمن القومي
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السبت 04 سبتمبر 2021 08:20 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
طهران تؤكد ضرورة حفظ الاستقرار بأفغانستان
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 23 أغسطس 2021 09:46 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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