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العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»
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الخميس 02 سبتمبر 2021 08:15 مساءً
وزير خارجية إيران لألمانيا وفرنسا والنمسا: التصرفات الأمريكية غير المسؤولة يجب أن تنتهي
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الخميس 02 سبتمبر 2021 08:15 مساءً
العثور على جثة مجهولة طافية ببحر طنطا.. والأمن يكثف جهوده لتحديد هويتها
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الخميس 02 سبتمبر 2021 08:15 مساءً
سعيد عثمان يكتب: انتظار (قصة)
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الخميس 02 سبتمبر 2021 08:15 مساءً
عبدالله عبدالإله باسلامة يكتب: حرمان (قصة)
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الخميس 02 سبتمبر 2021 08:15 مساءً
عاطف محمد عبدالمجيد يكتب: كيف سيرى الناس صورتي؟ (شعر)
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الخميس 02 سبتمبر 2021 08:15 مساءً
وزيرا الخارجية الأمريكي والسعودي يبحثان هاتفياً الأوضاع في أفغانستان
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الخميس 02 سبتمبر 2021 08:15 مساءً
جامعة الأقصر تشارك ببرنامج إعداد القادة العام لمعاوني أعضاء هيئة التدريس بحلوان
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الخميس 02 سبتمبر 2021 08:15 مساءً
جامعات المعرفة الدولية: معامل هندسية متخصصة لمواكبة توجهات الدولة بالعاصمة الادارية الجديدة
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الخميس 02 سبتمبر 2021 08:15 مساءً
شاهد.. "التعليم" و"هيئة التقويم" توقعان اتفاقية تفاهم على حزمة من البرامج
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الخميس 02 سبتمبر 2021 08:07 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
احتجاجات في لبنان بسبب نفاد المحروقات
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 23 أغسطس 2021 09:46 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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