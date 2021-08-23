محمد السعدني: دوري في فيلم «ملك وكتابة» لم يكن موجودًا

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قال الفنان محمد السعدني، إن دوره في فيلم «ملك وكتابة» لم يكن موجودًا، معقبًا: «مكنش ليا دور، بس المخرجة كاملة أبوذكرى قامت بإعطاء دوري بعد تمثيلي مشهد ارتجالي أثار إعجابها».

وتابع «السعدني»، خلال حواره مع الإعلاميين بدرية طلبة وهند رضا وعامر طاهر، ببرنامج «الستات عايزة إيه»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الاثنين، أنه قدم الكثير من الأدوار في الأفلام والمسلسلات عن طريق الصدفة، معقبًا: «المخرجة كاملة أبوذكرى طلبت مني الذهاب للاستوديو يوميًا وكل ما يبقى في حاجة يدخلوني».

ولفت إلى أنه قدم الكثير من الأدوار المختلفة خلال الفترة الأخيرة مثل دوره في مسلسل «أبوالعروسة»، ومسلسل«حلوة الدنيا سكر»، مشيرًا إلى أنه يحب أن يقدم كل أنواع الأدوار في التمثيل.