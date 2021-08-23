استشاري تغذية يكشف عن حل لتثبيت الوزن بعد التخسيس

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قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إنه ضد منع أي مريض سمنة من تناول النشويات في أي نظام غذائي، ولكن من الممكن تناول النشويات من خلال الشوفان والبليلة، لأن حرق هذه النشويات يكون أسهل، خاصة وأنها لا تتحول إلى سكر في الدم.

وأضاف «غزالي»، خلال لقائه مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، في برنامج «يا أنا يا هي»، المذاع على قناة “mix”، اليوم الاثنين، أن تقليل طعام مريض السمنة المفرطة يجب أن يحدث بصورة متدرجة، قائلًا: «ممكن ياكل رغيف ونصف ورغيفين في اليوم، عشان ما نزيدش حالة الاكتئاب لدى مريض السمنة، مما يؤدي إلى الوصول إلى نتائج عكسية».

وأشار استشاري التغذية العلاجية، إلى أن هناك إمكانية لتحديد يوم في الأسبوع لمريض السمنة يتناول فيه ما يريده من طعام، ولكن هذا اليوم لا يمكن تحديده، إلا بعد شهرين من اتباع نظام غذائي معين، مشيرًا إلى أنه بعد خفض الوزن يجب اتباع نظام لتثبيت الوزن، ومن الممكن تناول ألياف الأناسيليوم 3 أيام في الأسبوع كنوع من أنواع التثبيت، وهناك إمكانية لتقليل عدد الخلايا الدهنية من خلال كورس معين، وهذا يمنع من تكوينها مرة أخرى بعد خفض الوزن.