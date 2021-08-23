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اليمنية: موافقة خليجية على دعم الاحتياجات العاجلة بقطاعات الطاقة والمياه والصحة

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الحكومة اليمنية: موافقة خليجية على دعم الاحتياجات العاجلة بقطاعات الطاقة والمياه والصحة اليمنية: موافقة خليجية على دعم الاحتياجات العاجلة بقطاعات الطاقة والمياه والصحة

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أعلنت اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم الاثنين، موافقة مجلس التعاون الخليجي، على دعم قطاعات الكهرباء والمياه والصحة في البلد الذي يشهد صراعًا مستمرًا منذ نحو 7 أعوام.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» التي تبثُ من الرياض، إن «اللجنة الفنية اليمنية الخليجية عقدت اجتماعا عبر الاتصال المرئي، وافقت خلاله الجهات التمويلية على تلبية طلب اليمن بشأن الاحتياجات الملحة والعاجلة المتمثلة في دعم قطاعات الكهرباء والمياه والصحة».

وأضافت أنه «تم خلال الاجتماع الذي ضم وزير التخطيط اليمني، واعد باذيب، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبدالعزيز العويشق، ومدير العلاقات الدولية بوزارة المالية البحرينية فراس آل خليفة، الاتفاق على تحديد موعد لعقد لقاءات بين المانحين والوزارات والجهات الفنية في اليمن لمناقشة إعادة التخصيص ودعم القطاعات العاجلة ذات الأولوية وخصوصا قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي».

وذكرت الوكالة أن «الاجتماع ناقش سير تنفيذ المشاريع الممولة من دول المجلس الجاري تنفيذها حاليا وسبل استئناف المشاريع المتوقفة وإعادة تخصيص البعض الآخر وتحديد احتياجات اليمن التنموية وفق متطلبات المرحلة».

ووفقاً لـ«سبأ»، قالت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي إنه «يجري حاليا البدء بطباعة 70 مليون نسخة من الكتاب المدرسي بتمويل سعودي وكويتي وتوفير طباعة كتب إلكترونية بتمويل سعودي، والعمل على تقريب وجهات النظر والتنسيق فيما يخص إعادة ترتيب انضمام اليمن لهيئة التقييس والمواصفات الخليجية».

ودعت أمانة دول مجلس التعاون الخليجي، اليمن إلى «تقديم كافة تفاصيل المشاريع القائمة والمطلوب استئنافها والممولة من دول المجلس والمؤسسات التابعة لها وتقارير الاحتياجات التنموية العاجلة للقطاعات المختلفة».

المصرى اليوم

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