«سكاي نيوز»: شخص على قائمة الممنوعين من دخول بريطانيا وصل إلى البلاد من أفغانستان

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قالت قناة سكاي نيوز اليوم الاثنين إن شخصا على قائمة بريطانيا للممنوعين من دخول أراضيها وصل إلى المملكة المتحدة قادما من أفغانستان على متن طائرة عسكرية بريطانية في إطار جهود الإجلاء من مطار كابول.

وأضافت أن هذا الشخص وصل إلى برمنجهام في وسط إنجلترا.

وتهدف قائمة الممنوعين من دخول بريطانيا إلى منع من يُشتبه بأنهم متشددون أو يمثلون تهديدا أمنيا من المجيء إلى البلاد.

وقالت سكاي إنه لم يتضح ماذا حدث لهذا الشخص لكنها نقلت عن مصادر حكومية قولها إن اكتشاف قدومه إلى بريطانيا يظهر الفائدة من القائمة.

ولم يصدر تعليق عن الحكومة البريطانية حتى الآن.