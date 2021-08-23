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تعرف على سباب غياب بدر بانون عن لقاء الجونة

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تعرف على سباب غياب بدر بانون عن لقاء الجونة تعرف على سباب غياب بدر بانون عن لقاء الجونة

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أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة الجونة غدًا الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة قبل الأخيرة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة غياب المدافع الدولي المغربي بدر بانون وذلك بعد تعرضه لآلام في أحد الضروس بعد خلعه، وفضل الجهاز الفني إراحته خاصة في ظل تواجد اكثر من قلب دفاع.

ويحتل النادي الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة خلف المتصدر بـ76 نقطة، فيما يتواجد الجونة عند المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة.

المصرى اليوم

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