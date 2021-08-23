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مهم للمسافرين.. تحرك حكومي عاجل بشأن أزمة توفير لقاح كورونا المعتمد للعاملين بالخليج

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مهم للمسافرين.. تحرك حكومي عاجل بشأن أزمة توفير لقاح كورونا المعتمد للعاملين بالخليج مهم للمسافرين.. تحرك حكومي عاجل بشأن أزمة توفير لقاح كورونا المعتمد للعاملين بالخليج

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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة تهتم كثيرا بملف العمالة المصرية خاصة في منطقة الخليج، موضحة أنهم تلقوا الكثير من الاستغاثات والمناشدات من العمالة المصرية في الكويت.

وأضافت نبيلة مكرم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، المُذاع عبر فضائية «النهار»: «بعدما فتحت الكويت مجال العودة إليها مرة أخرى اشترطت حصول العائدين من العمالة على بعض اللقاحات المتعدة إليها، دول الخليج اشترطت الحصول على لقاح أسترازينكيا وجونسون آند جونسون لعودة العمالة لها».

وأشارت إلى أن وزارة الهجرة تلقت استغاثات من بعض العمال الذين حصلوا على اللقاح الصيني، كونه غير معترف به في والكويت، متابعة أن رئيس الوزراء وجه بضرورة المساعدة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة.

وأكدت نبيلة مكرم، أن الوزارة أتاحت لهذه الشريحة تسجيل بياناتهم إلكترونيا تمهيدا لمنحهم لقاح آخر عبر التعاون مع وزارة الصحة، لافتة إلى أن بعض الدول تشترط حصول العمالة على جرعة واحدة من لقاح كورونا ودول أخرى تشترط جرعتين.

المصرى اليوم

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