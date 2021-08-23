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3 أندية يتصارعون لضم نجم

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3 أندية يتصارعون لضم نجم الزمالك 3 أندية يتصارعون لضم نجم

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دخلت بعض أندية الدوري الممتاز، في صراع للتعاقد مع كريم بامبو بامبو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي والمعار لصفوف البنك الاهلي، حتى نهاية الموسم الجاري، خلال فترة الغنتقالات الصيفية الجارية.

كريم بامبو، نجح في لفت الأنظار إليه بقوة بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه منذ انضمامه لفريق البنك الأهلي في يناير الماضي، حيث نجح في إحراز 11 هدفًا في 20 مباراة لعبها مع الفريق، الأمر الذي جعل العديد من الأندية يسعون للتعاقد معه، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويأتي البنك الأهلي، على رأس الأندية التي تسعى للتعاقد مع بامبو، بشكل نهائي من نادي الزمالك، حال تأكد بقاءه في مسابقة الدوري في الموسم المقبل، وذلك بعد الأداء الذي قدمه مع الفريق في المباريات الماضية.

كما يُعد سموحة من الأندية التي تسعى للظفر بخدمات جناح الزمالك، حيث أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس النادي السكندري، أنه دخل في مفاوضات مع بامبو ووالده، لحسم التعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية، ليكون بديلاً لمصطفى فتحي، الذي سيعود لصفزف الزمالك في نهاية الموسم.

ويرغب أيضًا النادي المصري البورسعيدي في الحصول على خدمات كريم بامبو، حيث طلب على ماهر، المدير الفني للفريق من إدارة النادي ضرورة التعاقد مع بامبو، لكي يعوض رحيل عمر كمال عبدالواحد، الذي رفض تجديد عقده مع الفريق من أجل الإنتقال للقلعة البيضاء.

المصرى اليوم

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