فاركو يعلن التعاقد مع ثالث صفقاته الصيفية

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أعلن نادي فاركو التعاقد مع النيجيري كينجسلي سوكاري، قادما من صفوف نادي الصفاقسي التونسي، كثالث صفقات الفريق الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز.

وحصلت إدارة نادي فاركو على توقيع اللاعب في الساعات الماضية بعد اجتيازه الفحص الطبي على أن ينضم اللاعب لتدريبات الفريق الجماعية والانسجام مع زملائه استعدادا للنسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز.

وتأتي صفقة كينجسلي سوكاري كثالث الوجوه الجديدة داخل نادي فاركو بعد التعاقد مع النجم الجزائري رزقى حمرون قادما من شبيبة القبائل، ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي.

يُذكر فاركو، سيشارك في الدوري الممتاز الموسم المقبل، لأول مرة في تاريخه.