طالبان قريبة من بانجشير بعد استعادة ثلاث مناطق شمالية أفغانية

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قال متحدث باسم حركة طالبان اليوم الاثنين إن مقاتلي الحركة متمركزون بالقرب من وادي بانجشير وإنها استعادت السيطرة على ثلاث مناطق في شمال أفغانستان كانت قد سقطت في أيدي ميليشيات محلية الأسبوع الماضي، إلا أنه لم ترد تقارير مؤكدة عن قتال جديد.

وكانت ميليشيات محلية سيطرت على بنو وده صالح وبل حصار في إقليم بغلان في أول بوادر على وجود مقاومة مسلحة لحركة طالبان منذ سيطرتها على العاصمة كابول في 15 أغسطس.

وقال المتحدث ذبيح الله مجاهد على حسابه على تويتر إن قوات طالبان طهرت هذه المناطق بحلول اليوم الاثنين وإنها متمركزة في بدخشان وطخار وأندراب بالقرب من وادي بانجشير.

وكانت قوات موالية لأحمد مسعود، نجل أحمد شاه مسعود القائد المناوئ للاتحاد السوفيتي السابق، قد تمركزت في معقله في بانجشير الذي شهد مقاومة للسوفيت وطالبان قبل 2001.

ودعا مسعود الذي تضم قواته فلول الجيش النظامي ووحدات من القوات الخاصة إلى إجراء مفاوضات لتشكيل حكومة شاملة لأفغانستان لكنه تعهد بالمقاومة إذا حاولت قوات طالبان دخول الوادي الواقع شمالي كابول.

وقالت خدمة الإمارة الإعلامية التابعة لطالبان في وقت متأخر من مساء أمس الأحد إن مئات المقاتلين يتجهون إلى بانجشير. ولم يصدر تأكيد لوقوع أي قتال، لكن مساعدا لمسعود قال إن الطرفين في حالة تأهب لعمل عسكري.

وقال ذبيح الله مجاهد إن ممر سالانج على الطريق الرئيسي الذي يمتد من جنوب أفغانستان إلى شمالها مفتوح وإن القوات المعادية محاصرة في وادي بانجشير. لكن بيانه أشار إلى عدم وقوع اشتباكات في الوقت الحالي.

وأضاف «الإمارة الإسلامية تحاول تسوية المشاكل سلميا».