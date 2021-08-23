أخبار عاجلة

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
وزير خارجية إيران لألمانيا وفرنسا والنمسا: التصرفات الأمريكية غير المسؤولة يجب أن تنتهي -
العثور على جثة مجهولة طافية ببحر طنطا.. والأمن يكثف جهوده لتحديد هويتها -
سعيد عثمان يكتب: انتظار (قصة) -
عبدالله عبدالإله باسلامة يكتب: حرمان (قصة) -
عاطف محمد عبدالمجيد يكتب: كيف سيرى الناس صورتي؟ (شعر) -
وزيرا الخارجية الأمريكي والسعودي يبحثان هاتفياً الأوضاع في أفغانستان -
جامعة الأقصر تشارك ببرنامج إعداد القادة العام لمعاوني أعضاء هيئة التدريس بحلوان   -
جامعات المعرفة الدولية: معامل هندسية متخصصة لمواكبة توجهات الدولة بالعاصمة الادارية الجديدة -
شاهد.. "التعليم" و"هيئة التقويم" توقعان اتفاقية تفاهم على حزمة من البرامج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

طالبان قريبة من بانجشير بعد استعادة ثلاث مناطق شمالية أفغانية

Print
طالبان قريبة من بانجشير بعد استعادة ثلاث مناطق شمالية أفغانية طالبان قريبة من بانجشير بعد استعادة ثلاث مناطق شمالية أفغانية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال متحدث باسم حركة طالبان اليوم الاثنين إن مقاتلي الحركة متمركزون بالقرب من وادي بانجشير وإنها استعادت السيطرة على ثلاث مناطق في شمال أفغانستان كانت قد سقطت في أيدي ميليشيات محلية الأسبوع الماضي، إلا أنه لم ترد تقارير مؤكدة عن قتال جديد.

وكانت ميليشيات محلية سيطرت على بنو وده صالح وبل حصار في إقليم بغلان في أول بوادر على وجود مقاومة مسلحة لحركة طالبان منذ سيطرتها على العاصمة كابول في 15 أغسطس.

وقال المتحدث ذبيح الله مجاهد على حسابه على تويتر إن قوات طالبان طهرت هذه المناطق بحلول اليوم الاثنين وإنها متمركزة في بدخشان وطخار وأندراب بالقرب من وادي بانجشير.

وكانت قوات موالية لأحمد مسعود، نجل أحمد شاه مسعود القائد المناوئ للاتحاد السوفيتي السابق، قد تمركزت في معقله في بانجشير الذي شهد مقاومة للسوفيت وطالبان قبل 2001.

ودعا مسعود الذي تضم قواته فلول الجيش النظامي ووحدات من القوات الخاصة إلى إجراء مفاوضات لتشكيل حكومة شاملة لأفغانستان لكنه تعهد بالمقاومة إذا حاولت قوات طالبان دخول الوادي الواقع شمالي كابول.

وقالت خدمة الإمارة الإعلامية التابعة لطالبان في وقت متأخر من مساء أمس الأحد إن مئات المقاتلين يتجهون إلى بانجشير. ولم يصدر تأكيد لوقوع أي قتال، لكن مساعدا لمسعود قال إن الطرفين في حالة تأهب لعمل عسكري.

وقال ذبيح الله مجاهد إن ممر سالانج على الطريق الرئيسي الذي يمتد من جنوب أفغانستان إلى شمالها مفتوح وإن القوات المعادية محاصرة في وادي بانجشير. لكن بيانه أشار إلى عدم وقوع اشتباكات في الوقت الحالي.

وأضاف «الإمارة الإسلامية تحاول تسوية المشاكل سلميا».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

وزير خارجية إيران لألمانيا وفرنسا والنمسا: التصرفات الأمريكية غير المسؤولة يجب أن تنتهي

وزير خارجية إيران لألمانيا وفرنسا والنمسا: التصرفات الأمريكية غير المسؤولة يجب أن تنتهي

العثور على جثة مجهولة طافية ببحر طنطا.. والأمن يكثف جهوده لتحديد هويتها

العثور على جثة مجهولة طافية ببحر طنطا.. والأمن يكثف جهوده لتحديد هويتها

سعيد عثمان يكتب: انتظار (قصة)

سعيد عثمان يكتب: انتظار (قصة)