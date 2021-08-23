بعد حل أزمته مع نصر محروس .. دياب يتعاقد على ألبوم جديد (تفاصيل وصور)

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احتفل الفنان دياب والمنتج وليد منصور بانتهاء تسجيل الأغنية الأولى «يا ساتر» من ألبومه الجديد، الذي سوف يطرحه خلال الأيام المقبلة، حيث كانت الأغنية أولى الأعمال الفنية التي تعاون من خلالها الثنائي، بعدما قررا التعاقد لمدة عامين من خلال جميع الأعمال المرئية والمسموعة، بعد حل أزمة دياب مع المنتج نصر محروس على يد الفنان تامر حسني.

كما تعاقد وليد منصور مع دياب على المشاركة في فيلم «كوزمو»، والذي يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن، وسيتم طرحه خلال الفترة المقبلة، أبرزهم: خالد النبوي ومصطفى شعبان ونيللي كريم.

وينتظر الفنان دياب عرض أحدث أفلامه «السرب»، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال، وهو العمل المقرر عرضه قريبًا، ويتناول الضربة الجوية التي نفذها الجيش في ليبيا ضد داعش، في 5 فبراير 2015، ومأخوذ عن أحداث وقصص حقيقية، ويشارك في بطولته آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، شريف منير،محمود عبدالمغني، منى زكي، هند صبري، محمد دياب.

وكانت احدث اعمال الفنان دياب مسلسل «نسل الاغراب» بطولة الفنان أحمد السقا وأمير كرارة ونخبة كبيرة من النجوم ومن تاليف وإخراج محمد سامي.