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قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن خطورة متحور «دلتا بلس» هو قدرته الشديدة على الانتشار بكثرة، وإصابته للأطفال والشباب.

وأكد «الحداد»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «دي إم سي»، أن أعراض «دلتا بلس» متفاوتة من شخص لشخص، وأعراض أول حالة لدلتا بلس في مصر كانت خفيفة وتماثل دور البرد.

وتابع: «كان من المتوقع أن تبدأ الموجة الرابعة في بداية ديسبمبر، ولكنها بدأت باكرًا؛ وذلك لا يرجع للمتحور لأن مصر لم ترصد إصابات كثيرة به، ولكن ترجع إلى التجمعات وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية».

وأضاف أن الفترة المقبلة ستصل رسائل تلقي اللقاح للمواطنين الذين سجلوا اللقاح، مشددًا على أن اللقاح هو السبيل الوحيد للخروج من الموجة الرابعة بدون مضاعفات خطيرة.

وأكد أن مصر مستعدة لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين عن طريق الإنتاج المحلي من لقاح «سينوفاك» الذي سيتم توزيعه غدا على جميع الوحدات الصحية، مؤكدا أن وتيرة التطعيم إذا زات الفترة المقبلة ستجعل الموجة الرابعة ضعيفة .

وأوضح أمجد الحداد، أن التطعيمات لا تمنع الإصابة ولكنها تقلل من خطورة متحور «دلتا» وهذا يساعد على عدم الضغط على المستشفيات بسبب قلة دخول الحالات للعناية المركزة.

وتابع أمجد الحداد، أن متحور كورونا «دلتا» سريع الانتشار، مؤكدا أنه انتشر في 150 دولة بسرعة كبيرة خلال الأشهر الماضية بالإضافة إلى أنه يصيب الشباب وأعراض الإصابة بالفيروس تختلف من شخص لآخر.