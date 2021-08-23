تنسيق 2021 .. تعرًّف على عدد الطلاب الذين لم يسجلوا الرغبات حتى الآن

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أعلن مكتب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة 2021، أن عدد طلاب المرحلة الأولي الذين قاموا بتسجيل الرغبات ضمن تنسيق الكليات 2021 بلغ 55 ألفًا حتى صباح اليوم الإثنين.

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالى، المشرف على مكتب التنسيق 2021، إن عدد المتقدمين للتنسيق ضمن تنسيق كليات المرحلة الأولى للقبول في الجامعات وصل صباح اليوم الإثنين ثالث أيام التقديم إلى نحو 55 ألفًا من الطلاب المستحقين لتسجيل الرغبات ضمن المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2021.

يبلغ عدد طلاب المرحلة الأولي من الشعبة العلمية (علمي علوم) 22 ألفًا و945 طالبًا وطالبة، وعدد طلاب شعبة الرياضيات 16 ألفًا و293 طالبًا وطالبة، وعدد طلاب الشعبة الأدبية 79 ألفًا و33 طالبًا وطالبة، بإجمالي عدد طلاب المرحلة الأولي 118 ألفًا و280 طالبًا وطالبة.

أكثر من نصف طلاب المرحلة الأولي لم يسجلوا رغبات تنسيق 2021 حتى صباح اليوم

يبلغ عدد المرحلة الأولي من الثانوية العامة أكثر من 118 ألفًا في حين أن عدد الطلاب الذين قاموا بتسجيل الرغبات يبلغ عددهم حسب التصريحات الرسمية 55 ألفًا، وهو ما يعنى أن الفارق 63 ألفًا من الطلاب لم يقوموا بتسجيل الرغبات حتى صباح ثالث أيام عمل مكتب التنسيق الإلكتروني.

موعد إنتهاء تسجيل رغبات المرحلة الأولي بالساعة

بدأ مكتب التنسيق في قبول تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2021، الذين سمحت مجاميعهم بإعطائهم الأحقية في تسجيل الرغبات ضمن المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية العامة مع الساعات الأولي من يوم السبت الموافق 21-8-2021، ويستمر موقع التنسيق الإلكتروني في السماح للطلاب بالتسجيل حتى الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 25-8-2021.