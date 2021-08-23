وحدة الحماية بالرياض تباشر أكثر من 11 ألف بلاغ خلال عام 1442هـ

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وصلها من خلال الرقم المجاني لمركز بلاغات العنف الأسري 1919

أوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن وحدة الحماية الاجتماعية بالعاصمة الرياض باشرت خلال العام الهجري الماضي 1442هـ 11,700 بلاغ وصلها من خلال الرقم المجاني لمركز بلاغات العنف الأسري (1919)، أو من خلال ما يرد من الجهات ذات العلاقة .

ويتعامل موظفو الوحدة مع البلاغات اليومية بحسب مهامهم حيث يتولى الكادر الإداري منهم مهمة استلام البلاغات بشكل مباشر من مركز البلاغات أو بشكل غير مباشر من الجهات ذات العلاقة، ثم يتم تحويلها إلى الكادر الاجتماعي والنفسي للتنسيق مع الحالات وتحديد مواعيد حضورهم لاستقبالهم ومعالجة بلاغاتهم ثم اتخاذ الإجراء المناسب حيالها بحسب درجة خطورة الحالة التي تختلف ما بين الحرجة ومنخفضة الخطورة.

يُذكر أن وحدة الحماية الاجتماعية بالرياض تقدم خدماتها لحالات العنف الأسري بشتى أنواعه اللفظي والنفسي والجسدي والجنسي من فئات الأطفال دون سن الثامنة عشرة والمرأة أيًا كان عمرها والفئات المستضعفة من كبار السن وذوي الإعاقة كما تقدم خدمة الإيواء المؤقت لبعض الحالات إذا لزم الأمر.