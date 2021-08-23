داعية: هذا أول سبب لهجرة النبي إلى المدينة

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قال الدكتور محمد على، الداعية الإسلامي، إن الهجرة لم تكن للرسول محمد صلى الله عليه وسلم فقط، بل كانت للأنبياء من قبله، فقد هاجر إبراهيم عليه السلام ولوط، وموسى والكثير من الأنبياء.

وتابع «علي»، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن أول سبب لهجرة النبي تتمثل في رغبة الرسول في إقامة دولة الإسلام، لافتًا إلى أن الرسول صلى الله عليه ترك مكة التي كانت أحب بلاد الله إلى قلبه، وهاجر إلى المدينة لإقامة دولة المسلمين، وقال: «والله لولا أهلك أخرجوني منك، ما خرجت».

ولفت إلى أن أحد أسباب الهجرة إلى المدنية هي شدة أذى المشركين للرسول في مكة، وهذا واضح في قوله تعالى: «إلا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ».