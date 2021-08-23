أخبار عاجلة

شاهد.. "التعليم" و"هيئة التقويم" توقعان اتفاقية تفاهم على حزمة من البرامج -
مصدران: الوقود الإيراني سيُنقل بشاحنات إلى لبنان عبر سوريا -
الكاظمي: قمة بغداد وافقت على فتح صفحة جديدة مع سوريا وشهدت 6 مصالحات -
التشكيلية أميمة السيسي تحتفي بالمرأة المصرية في «السنيورة.. بنت بلادي» -
3.2 مليار جنيه فاتورة تكلفة التأمين الصحي الشامل الجديد في السويس -
«السياحة» تنظم رحلة توعوية «لأطفال قرية تونس» لزيارة عددا من معالم القاهرة والجيزة -
الأقصر: تسكين الباعة الجائلين في السوق الحضرى بمنطقة أبو الجود  -
ختام فعاليات تدريب مشروع «مسار» لريادة الأعمال بفنون جامعة الأقصر -
جامعتا الأقصر وجنوب الوادي تختتمان اللقاءات التوعوية لمحو الأمية لطلاب الجامعتين   -
البابا تواضروس يستقبل مجموعة من أبناء مصر في المهجر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

: تكلفة الإصلاح هائلة يدفعها المصلح ولا يمكن أن يكون محل رضا من الآخرين

Print
السيسي : تكلفة الإصلاح هائلة يدفعها المصلح ولا يمكن أن يكون محل رضا من الآخرين : تكلفة الإصلاح هائلة يدفعها المصلح ولا يمكن أن يكون محل رضا من الآخرين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح ، دعمه للكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال، في مشروعه الفني لتقديم أعمال فنية تاريخية ودينية هادفة.

وقال الرئيس السيسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد تعليقا على حوار الإعلامية عزة مصطفى مع الكاتب عبدالرحيم كمال «الحوار ممتع، ويدعوني أن أشكرك على الكلام الرائع والشخصية الرائعة التي تتحدث بشكل يعكس حجما من المعرفة والرقي الفكري والثقافي»، مضيفا «بقول للأستاذ عبدالرحيم جهز اللي أنت عايزه وأنا معاك».

وتابع «هناك أولويات للدولة والإعلام والثقافة والفنون من ضمن الأولويات المتقدمة، لكن مش كل حاجة نفكر فيها، نقدر نصل بها إلى النتائج المرجوة، الدول تأخذ سنوات للتغلب على التحديات بشكل مستمر».

واستطرد الرئيس السيسي موجها حديثه إلى الكاتب عبدالرحيم كمال «لفت انتباهي حديثك عن تجديد الخطاب الديني، ودمج التاريخ بأفكار معينة»، مردفا «أنا داعم لك في عمل على مستوى الدولة، حينما نستهدف قضية قد تتوارى فكرة الربح، لن أطلب من المنتجين والمفكرين تولي قضايا قد لا تحقق أرباح، وإذا كانت التكلفة المالية عائق بقولك أنا معاك».

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه تحدث عن الأعمال الفنية خلال فترة ترشحه للرئيس، والبعض فسرها بشكل خاطئ حينها، بأنها يريد حجب الإبداع.

ووجه الرئيس السيسي رسالة إلى الكاتب عبدالرحيم كمال قائلا«قضيتنا قضي الوعي مثلما ذكرت أنت الجانب الديني ولن أدخل في نقاش حاليا حول الخطاب الديني، وستجدون دعما ضخما للإبداع، لا أطلب منك أبدا تقديم عمل بالمجان، بل أطلب منك تقديم عمل يحشد كل الموهبة، بدعوة زملائك الفنانين والموهوبين، فأنتم تعرفون أنفسكم جيدا».

وأكمل الرئيس «هدفنا تحصين أبنائنا وبناتنا وشبابنا، والقضايا التي يجب الاهتمام بها كثيرة، أهمها فهم تحدي إسقاط الدول، الخطورة في استهداف الدول، أفغانستان كانت شكلا آخرا منذ 50 عاما، شوفوا الكتب والأفلام ستجدون دولة مختلفة تماما، فحينما تسقط الدولة يبدأ العبث بمقدرات الدولة، طالما لا توجد قيادة، لن نجد فرص».

واستطرد «من القضايا محل النقاش الكبير في المجتمع تطوير التعليم، تحدثنا على مدار سنوات حول هذه القضية، وحينما بدأنا وأخذنا خطوات جادة، أصبح المستقر على مدار الأربعين سنة الماضية، حالة مصرية في مسار التعليم».

وتساءل الرئيس السيسي «هل الهدف أنكم تدخلوا ولادكم الجامعة ويشتغلوا أو ميشتغلوش، ولما نعمل تطوير حقيقي لبناء شخصية حقيقة تعرف قدراتها الحقيقية البعض يتحدث وكأن الدولة ضد أولادها».

وأضاف «قضية الإصلاح وتحدياتها بشكل مطلق من أهم القضايا، لكن طالما هناك نمو سكاني بالشكل الحالي لن نشعر بتحسن في أحوالنا».

وأشار الرئيس السيسي إلى تطوير العشوائيات موجها حديثه للإعلامية عزة مصطفى «انزلي مرة مدينة الأمل التي كانت تسمى باسم آخر، وشوفي أحوال الناس، أتحدث هنا عن مئات الألوف، وعن مدينة من ضمن 60 مدينة في ».

وأضاف «تكلفة الإصلاح هائلة يدفعها المصلح، ولا يمكن أن يكون محل رضا بالنسبة للآخرين»، معلقا «بالمناسبة المصلح عمل الأنبياء والرسل».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
التشكيلية أميمة السيسي تحتفي بالمرأة المصرية في «السنيورة.. بنت بلادي»

التشكيلية أميمة السيسي تحتفي بالمرأة المصرية في «السنيورة.. بنت بلادي»

البابا تواضروس يستقبل مجموعة من أبناء مصر في المهجر

البابا تواضروس يستقبل مجموعة من أبناء مصر في المهجر

البيان الختامي للقمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية بالقاهرة

البيان الختامي للقمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية بالقاهرة

المصري يسعى لحسم التعاقد مع عبد المنصف

المصري يسعى لحسم التعاقد مع عبد المنصف