رئيس جامعة الزقازيق يتفقد تجهيزات مستشفى العاشر من رمضان

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تفقد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، منشآت وتجهيزات مستشفى العاشر من رمضان الجامعي التابعة لجامعة الزقازيق، برفقة اللواء محمد حمدى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات، والدكتور عبدالسلام عيد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور رمضان نافع مستشار رئيس الجامعة لإدارة المستشفيات، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات، ووائل صبرى المشرف العام للشؤون العلاجية، والمهندس علاء الحضرى نائب رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان، والدكتورة حنان الجبالى مدير إدارة الصيادلة بمستشفى العاشر من رمضان،، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والإرتقاء بأداء المستشفيات الجامعية.



استمع رئيس الجامعة إلى شرح تفصيلى للمشروع من الدكتور محسن ماهر استشارى المشروع، وكذلك شرح حول التوريدات التي وصلت المستشفى، وخطوات التجهيزات من الدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات .



وخلال الزيارة تفقد رئيس جامعة الزقازيق ما تم توريده بالفعل للمستسفى من أجهزة النفايات والمطبخ، ومحطة مياه الغسيل الكلوى، إضافة إلى الفرش الغير طبى، وأسرة المرضى وتجهيزات غرف الإقامة، وبعض الأجهزة الطبية مثل جهاز قسطرة القلب وجهازى الاشعه المقطعية، وقد وصلت التوريدات إلى نسبة 40% ولازالت توريدات تجهيز المستشفى مستمرة خلال الأسابيع القادمة تمهيداً للتسغيل الجزئى في أكتوبر القادم .



جدير بالذكر أن مستشفى العاشر من رمضان من المشاريع القومية التي تستعد جامعة الزقازيق لدخولها الخدمة، والذى تبلغ تكلفته ما يزيد عن 900 مليون جنيه، حيث يتكون من المبنى الرئيسى الذي يبلغ إجمالى مساحته 22000 متر مربع يضم 286 سرير منها 90 سرير رعاية مركزة و14 غرفة عمليات ومناظير إضافة إلى المعامل وبنك الدم وأجهزة الأشعة، بالإضافة إلى المبنى التعليمى والمسجد.