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افتتاح معرض منتجات المتدربات على المشغولات اليدوية والحرفية بالأقصر  

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افتتاح معرض منتجات المتدربات على المشغولات اليدوية والحرفية بالأقصر   افتتاح معرض منتجات المتدربات على المشغولات اليدوية والحرفية بالأقصر  

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افتتح اللواء دكتور عماد ابو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر معرض منتجات متدربات المحافظة على المشغولات اليدوية والحرفية الذي نظمته وحدة السكان ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة.

افتتاح معرض منتجات متدربات محافظة الاقصر

يقام المعرض تحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفي بهدف تمكين المرأة اقتصادياً ويستمر المعرض حتي يوم الخميس المقبل بمقر معارض شباب الخريجين بجوار محطة سكك حديد الأقصر ويعقد المعرض بالتعاون مع عدة جهات بالمحافظة منها المجلس القومي للمرأة والتضامن الاجتماعي واندية المرأة بصحة الاقصر والتربية والتعليم والشباب والرياضة.

افتتاح معرض منتجات متدربات محافظة الاقصر
افتتاح معرض منتجات متدربات محافظة الاقصر
افتتاح معرض منتجات متدربات محافظة الاقصر

أكد سكرتير مساعد المحافظة اهمية تمكين المرأة اقتصاديا من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لافتا إلى ان المعارض فرصة مميزة لتسويق المنتجات ودعم الفئات العاملة بالمشروعات.
شهد الافتتاح كلا من الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية وحنان عبدالرحيم مدير وحدة السكان بالمحافظة والمهندسة نورا عثمان مدير وحدة تكافؤ الفرص ورجاء شوقي نائب مدير وحدة السكان بالاقصر والدكتور احمد العراقي المنسق المجتمعي بالوحدة والمهندسة اماني مدني ومني عبده عضوات المجلس القومي للمرأة بالأقصر

المصرى اليوم

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