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«جنوب الصعيد» لمياه الشرب تتابع نسب تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في الأقصر

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«جنوب الصعيد» لمياه الشرب تتابع نسب تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في الأقصر «جنوب الصعيد» لمياه الشرب تتابع نسب تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في الأقصر

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استكملت المهندسة ميرفت حسين سليمان رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ جنوب الصعيد بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى جولتها التفقدية لمشروعات حياة كريمة بمركز ومدينة إسنا، حيث أثنت على مستوي الأداء في الأعمال المنفذة وطالبت بمضاعفة الجهود للالتزام بالبرامج الزمنية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية حتي يمكن الاستفادة من المشروعات ودخولها الخدمة وانتفاع المواطنين.

مبادرة حياة كريمة بقرى اسنا
مبادرة حياة كريمة بقرى اسنا

جاء ذلك في إطار جوالات المهندسة ميرفت حسين سليمان «رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ جنوب الصعيد بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى» لتفقد سير اعمال مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات، وكانت وصلت لمحافظة الأقصر صباح أمس الأحد لتفقد ومتابعة مشروعات الهيئة بالخطة الاستثمارية بالمحافظة المستهدف نهوها خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

مبادرة حياة كريمة بقرى اسنا
مبادرة حياة كريمة بقرى اسنا

يذكر أن سليمان كانت قد تفقدت أمس مشروعات حياة كريمة حيث بدأت جولتها بزيارة مشروع محطة رفع صرف صحي الزينية بحري مرورا بمحطة رفع صرف صحي القباحي الشرقي، ومشروع صرف صحي الحمزية بالحبيل ثم مشروعات صرف صحي ارمنت «حياة كريمة» .

المصرى اليوم

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