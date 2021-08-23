الداخلية تحبط نقل وترويج 444 طربة «حشيش» بأسوط والشرقية

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أحبطت أجهزة الأمن، اليوم الاثنين، محاولة تشكيلين عصابيين لنقل وترويج 444 طربة لمخدر الحشيش بنطاق محافظتي أسيوط والشرقية، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 3 ملايين جنيه.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، نشاط تشكيل عصابي ضم 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أسيوط، تخصص في نقل وتهريب مخدر الحشيش بكميات كبيرة من محافظات الوجه البحري وترويجها على عملائهم بنطاق محافظات الوجه القبلي، فضلاً عن قيامهم بإعداد وتجهيز مخازن سرية بإحدى السيارات يصعب الوصول إليها بقصد التمويه.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط أحد المتهمين حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة، وعُثر بحوزته على 360 طربة لمخدر الحشيش وزنت 36 كيلو جرامًا مخبأة بمخازن سرية داخل كابينة السيارة، ومبلغ مالي، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وبمشاركته المتهمين الآخرين في نشاطه الإجرامى.

وبتطوير مناقشة المتهم تم تحديد مصدر حصوله على المضبوطات من أحد التشكيلات العصابية الخطرة في الاتجار بمخدر الحشيش، مقيمين بمحافظة الشرقية، وبتكثيف التحريات تبين صحة المعلومات، وقيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي للاتجار بمخدر الحشيش، متخذين من مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع، يضم 5 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية تم ضبطهم حال تواجدهم بمسكنهم بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، وبحوزتهم 84 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8٫400 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وسيارة، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار، واستخدامهم السيارة في النقل والترويج.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 3 ملايين و108 ألاف جنيه تقريبًا.