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وزيرة الثقافة ومحافظ دمياط تتفقدان مكتبة والمنطقة الصديقة للسيدات بعزبة البرج

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وزيرة الثقافة ومحافظ دمياط تتفقدان مكتبة مصر والمنطقة الصديقة للسيدات بعزبة البرج وزيرة الثقافة ومحافظ دمياط تتفقدان مكتبة والمنطقة الصديقة للسيدات بعزبة البرج

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تفقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط عدد من المشروعات الثقافية والخدمية بالمحافظة استهلتها بزيارة مكتبة العامة والمنطقة الصديقة للنساء التي نفذتها المحافظة مؤخرًا بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وبمنحة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

خلال الجولة وجهت عبدالدايم بضرورة تزويد المكتبة بإصدارات الوزارة في مختلف مجالات المعرفة والتى من شأنها المساهمة في تطوير وعى ابناء عزبة البرج، واشادت بالإقبال الكبير لاهالى المنطقة على الفعاليات التي تقدمها المكتبة خاصة من السيدات والفتيات، كما ثمنت فكرة مشروع المنطقة الصديقة للسيدات التي تحيط بالمكتبة كمشروع يشارك في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

من جانبها ذكرت محافظ دمياط أن المكتبة كانت من إحدى المشروعات المتعثرة بالمحافظة حيث ظلت عبارة عن هيكل خرسانى لعدة سنوات، ليتم استكمال العمل به عام ٢٠١٩ وافتتاحه هذا العام، ليصبح صرحًا ثقافيًا جديدًا يقدم المواد الثقافية والأنشطة المختلفة لأبناء المدينة، مؤكدة تزايد الإقبال عليها، وأكدت أن وجود المنطقة الصديقة للسيدات بمحيط المكتبة حقق التكامل لهذا المشروع بإتاحة الخدمات الثقافية للسيدات وأطفالهن.

يذكر أن مكتبة مصر العامة بعزبة البرج تقع على مساحة ٣٦٥م وتضم ودور ارضى يشمل قسمى للاستقبال والإدارة وقاعة ودورين علويين حيث يشمل الدور الأول ٦ قاعات للأطفال، بالإضافة إلى ٦ قاعات أخرى للكبار بالدور الثاني ومسطح خدمات بالدور الأخير. أما مشروع المنطقة الامنة يُعد الأول من نوعه بالمحافظة والثانى على مستوى الجمهورية ويهدف إلى تمكين المرأة على المستوى الاقتصادى من خلال التدريب على الحرف المختلفة لتنمية المهارات وكذلك تعليم السيدات آليات إدارة المشروعات من خلال حساب مدخلات ومخرجات المنتج، والتدريب على عمل دراسات الجدوى لخلق رائدات أعمال.

المصرى اليوم

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