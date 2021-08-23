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تكريم المتطوعين من الجهات الحكومية في حملة "ممتثل عشان أحب الطائف"

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"القثامي": التطوع من أهم عناصر المساهمة الفاعلة في المجتمعات

تكريم المتطوعين من الجهات الحكومية في حملة

كرم أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي اليوم الاثنين بمكتبه المتطوعين والمتطوعات من الجهات الحكومية والخاصة والفرق التطوعية، المشاركين في حملة "ممتثل عشان أحب الطائف" التي أطلقها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.

وأكد "القثامي" على أهمية تعزيز المساهمة الفاعلة في المجتمعات، والاستفادة من أهم عنصر يستطيع الجميع التطوع فيه وهو الوقت والجهد والعلم والرأي والخبرة، كأحد أوجه التطوع والعطاء.

تكريم المتطوعين من الجهات الحكومية في حملة

تكريم المتطوعين من الجهات الحكومية في حملة

تكريم المتطوعين من الجهات الحكومية في حملة

تكريم المتطوعين من الجهات الحكومية في حملة

تكريم المتطوعين من الجهات الحكومية في حملة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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