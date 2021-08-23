أخبار عاجلة

القيادة تهنئ رئيس الجمهورية القرغيزية بذكرى استقلال بلاده -
بعد واقعة الطرد وتفاعلاً مع "سبق".. رسالة مهمة من "التعليم" لمدارس شرق مكة -
"برقيتان" من خادم الحرمين وولي العهد الى "ملك ماليزيا" -
"لقّحوا المعلمين أولًا".. دعوة أممية بتوقيع "الصحة العالمية واليونيسف" -
تتواصل حتى 8 مساءً.. تنبيه من حالة ممطرة على الباحة -
إنقاذ "ستيني" توقف قلبه "3" مرات بمستشفى سليمان الحبيب بالتخصّصي -
فيديو مرعب.. لحظة خطف طفل مصري وما فعله ملثمون بأمه -
"الأرصاد" ينبه: أمطار وسحب رعدية على جازان -
رئيس الوزراء يعلن عن خطة مصرية لتطعيم أكبر عدد من المواطنيين بلقاح كورونا -
19 لجنة امتحانية تستقبل طلاب الدور الثاني للثانوية العامة بالمنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير خارجية صربيا يزور متحف الحضارة ويدعو الصربيين لزيارته

Print
وزير خارجية صربيا يزور متحف الحضارة ويدعو الصربيين لزيارته وزير خارجية صربيا يزور متحف الحضارة ويدعو الصربيين لزيارته

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المتحف القومي للحضارة المصريه بالفسطاط «نيكولا سيلاكوفيتش»وزير خارجية جمهورية صربيا، والسفير «ميروسلاف يستوفيان» مدير ادارة الشرق الأوسط بالخارجية الصربية، والسفيرة الصربية بالقاهرة «سوزانا بسكوفتش».

كان في استقبال الوفد الصربي فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، والتي أوضحت أن هذه الزيارة تعد واحدة من ضمن سلسلة من زيارات الشخصيات العامة والمسئوليين الدوليين التي يشهدها المتحف منذ افتتاحه في أبريل الماضي.

وأضافت أن وزير الخارجية الصربي والوفد المرافق له قاموا بجولة في قاعة العرض المركزية وقاعة المومياوات الملكية حيث قام الأستاذ سيد ابو الفضل المشرف على قاعات العرض بالمتحف بالشرح عن فلسفة العرض المتحفي وتاريخ المقتنيات الأثرية بالمتحف.

وأبدى وزير الخارجية الصربي اهتماما كبيراً بما شاهده من مقتنيات أثرية تعبر عن الحضارة المصرية العريقة عبر العصور المختلفة.

وخلال جولته أعرب وزير خارجية صربيا عن إعجابه الشديد بالمتحف، خاصة أنه يبرز مكانة الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة.

تجدر الإشارة إلى قيام وزير الخارجية الصربي باجراء حديث صحفي لإحدى القنوات الصربية من داخل المتحف دعا خلاله الشعب الصربي لزيارة مصر والاستمتاع بالمنتجات والأنماط السياحية المختلفة والمتميزة بها.

كما حرص الوزير على تدوين كلمة في دفتر زيارات المتحف أعرب فيها عن امتنانه بحسن الإستقبال داخل المتحف وانبهاره بالحضارة المصرية العريقة، متمنيا زيارة المتحف مرة أخرى.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو مرعب.. لحظة خطف طفل مصري وما فعله ملثمون بأمه

فيديو مرعب.. لحظة خطف طفل مصري وما فعله ملثمون بأمه

رئيس الوزراء يعلن عن خطة مصرية لتطعيم أكبر عدد من المواطنيين بلقاح كورونا

رئيس الوزراء يعلن عن خطة مصرية لتطعيم أكبر عدد من المواطنيين بلقاح كورونا

سيدة الفرن .. إيمان أول فرانة فى مصر بتشتغل عشان تربي ولادها الثلاثة

سيدة الفرن .. إيمان أول فرانة فى مصر بتشتغل عشان تربي ولادها الثلاثة

خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1.487 إصابة جديدة بكورونا و255 حالة بمصر

خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1.487 إصابة جديدة بكورونا و255 حالة بمصر