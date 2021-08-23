وزير خارجية صربيا يزور متحف الحضارة ويدعو الصربيين لزيارته

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استقبل المتحف القومي للحضارة المصريه بالفسطاط «نيكولا سيلاكوفيتش»وزير خارجية جمهورية صربيا، والسفير «ميروسلاف يستوفيان» مدير ادارة الشرق الأوسط بالخارجية الصربية، والسفيرة الصربية بالقاهرة «سوزانا بسكوفتش».

كان في استقبال الوفد الصربي فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، والتي أوضحت أن هذه الزيارة تعد واحدة من ضمن سلسلة من زيارات الشخصيات العامة والمسئوليين الدوليين التي يشهدها المتحف منذ افتتاحه في أبريل الماضي.

وأضافت أن وزير الخارجية الصربي والوفد المرافق له قاموا بجولة في قاعة العرض المركزية وقاعة المومياوات الملكية حيث قام الأستاذ سيد ابو الفضل المشرف على قاعات العرض بالمتحف بالشرح عن فلسفة العرض المتحفي وتاريخ المقتنيات الأثرية بالمتحف.

وأبدى وزير الخارجية الصربي اهتماما كبيراً بما شاهده من مقتنيات أثرية تعبر عن الحضارة المصرية العريقة عبر العصور المختلفة.

وخلال جولته أعرب وزير خارجية صربيا عن إعجابه الشديد بالمتحف، خاصة أنه يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة.

تجدر الإشارة إلى قيام وزير الخارجية الصربي باجراء حديث صحفي لإحدى القنوات الصربية من داخل المتحف دعا خلاله الشعب الصربي لزيارة مصر والاستمتاع بالمنتجات والأنماط السياحية المختلفة والمتميزة بها.

كما حرص الوزير على تدوين كلمة في دفتر زيارات المتحف أعرب فيها عن امتنانه بحسن الإستقبال داخل المتحف وانبهاره بالحضارة المصرية العريقة، متمنيا زيارة المتحف مرة أخرى.