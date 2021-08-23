وزيرة الخارجية الليبية: لابد من العمل على توحيد المؤسسة العسكرية

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أكدت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، على ضرورة المضي قدما في الإيفاء بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية.

وأوضح بيان نشرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، أن المنقوش وكوبيش بحثا، خلال لقاء في مقر الوزارة بطرابلس، الأوضاع في ليبيا والتطورات الإيجابية والملموسة التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة.

وأكدا على «المضي قدما في الإيفاء بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، والعمل على دعم جهود لجنة 5+5 في تثبيت وقف إطلاق النار، والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية«.

كما تطرق اللقاء إلى الاستعدادات لإجراء الانتخابات القادمة في موعدها، وكذلك الترتيبات من أجل عقد مؤتمر دولي حول ليبيا خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأوضح البيان أنه «من المقرر أن يخصص المؤتمر المرتقب الذي ستنظمه وتترأسه ليبيا، بمشاركة الأمم المتحدة، والدول الفاعلة في الملف الليبي، لتفعيل مبادرة استقرار ليبيا، التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية في مؤتمر برلين (2)، وتنفيذ بنودها، بالإضافة إلى وضع آليات محددة وعملية لتنفيذ بنود مؤتمر برلين الأول والثاني، وقراري مجلس الأمن رقم 2570 و2571».