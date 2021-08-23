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رحلة جوية جديدة لأفغان معرضين للخطر تصل إلى أمريكا اليوم

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رحلة جوية جديدة لأفغان معرضين للخطر تصل إلى أمريكا اليوم رحلة جوية جديدة لأفغان معرضين للخطر تصل إلى أمريكا اليوم

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قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن رحلة جوية جديدة لمن تم إجلاؤهم من الأفغان المعرضين للخطر ستصل في وقت لاحق اليوم الاثنين قادمة من قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، مضيفا أن وتيرة الرحلات الجوية ستزيد من مراكز الإيواء المؤقت لمن يُنقلون من أفغانستان.

وقال المسؤول، متحدثا في إفادة للصحفيين شريطة عدم كشف هويته، إن هناك في الوقت الراهن ثمانية مراكز عبور في ست دول تستضيف أكثر من 17 ألف شخص.

وأضاف «سيتسنى لمراكز العبور التي رتبناها في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا التعامل مجتمعة مع ما يقرب من 15 ألف شخص على أساس متجدد، مما سيمكننا من متابعة عمليات الإجلاء باستمرار من كابول».

وأردف المسؤول «أقلعت اليوم أول رحلة طيران لمقدمي طلبات تأشيرات الهجرة الخاصة من ألمانيا إلى الولايات المتحدة ونتوقع أن يستمر هؤلاء في الزيادة». وتُخصص هذه التأشيرات لمن كانوا يعملون مع الجيش الأمريكي.

وأوضح المسؤول أن التزام الولايات المتحدة تجاه الأفغان المعرضين للخطر لن ينتهي في 31 أغسطس آب، لكنه لم يوضح كيف يمكن لواشنطن أن تواصل جهودها لنقل أناس جوا في حالة انسحابها بشكل تام من البلاد.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تتوقع أن تُجلي ما بين 50 ألفا و65 ألفا من أفغانستان. وتشير تقديرات مدافعين عن حقوق الإنسان إلى أن هذا العدد أقل من ذلك المؤهل للحصول على ملاذ آمن.

ونفى المسؤول التقارير التي تفيد بأن الأمريكيين فقط هم الذين يتمكنون من الوصول إلى مطار كابول وبأن الآخرين يُمنعون.

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