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سفير : نسعى لعلاقة استراتيجية مع العراق

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سفير السعودية: نسعى لعلاقة استراتيجية مع العراق سفير : نسعى لعلاقة استراتيجية مع العراق

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قال السفير السعودي في بغداد عبد العزيز الشمري إن المملكة تسعى لتأسيس علاقة استراتيجية مع العراق في جميع المجالات، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

جاءذلك خلال لقاء مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي الإثنين مع مدير المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف الدكتور منصور الشمري والسفير السعودي في بغداد، حسب بيان لمستشارية الأمن القومي.

وقال الأعرجي إن العراق كان ومازال وسيبقى منطلقاً لمبادئ التسامح والوسطية والاعتدال.

وأضاف أن وحدة العراقيين وتلاحمهم كانت وراء ما تحقق من أمن واستقرار مجتمعي، بحسب البيان.

من جانبه، قال الشمري إن بلاده مهتمة بالاستفادة من تجربة العراق الثرية ولايمكن للعالم أن يمر بما مرّ به العراق من تجارب خرج منها قوياً وفاعلاً.

وجرى خلال اللقاء، الحديث عن مبدأ التسامح والتعايش بين الشعوب والاعتدال الفكري، ومحاربة التطرف فكرياً وإعلامياً، وتعزيز مبدأ التسامح بين الشعوب.

المصرى اليوم

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