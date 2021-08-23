استجابة لشكوى على «فيس بوك».. ضبط 250 متهمًا في قضايا مخدرات بشبرا الخيمة

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الاثنين، من ضبط 250 متهمًا في قضايا مخدرات، بمنطقة شبرا الخيمة، في استجابة لاستغاثة أحد الأشخاص تداولها على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تضرر خلالها من انتشار ترويج المواد المخدرة بشارع حجاج بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية ملتمسًا اتخاذ اللازم.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: «بالفحص والتنسيق مع قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ومديرية أمن القليوبية، أمكن التوصل إلى نجاح الأجهزة الأمنية في توجيه عدة حملات مكبرة استهدفت متجري المواد المخدرة ومروجيها بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 197 قضية مخدرات بإجمالي 250 متهمًا».

وأضافت «كما تم استهداف بؤرة إجرامية بشارع حجاج بشبرا الخيمة أسفرت عن ضبط 3 متهمين بحوزتهم كمية لمخدر الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة».