«الداخلية» تفحص شكوى تضرر أحد الأشخاص من «سايس»

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كشفت أجهزة الأمن، اليوم الاثنين، ملابسات تضرر أحد الأشخاص من قيام سايس بمنع السيارات من المررو بأحد الشوارع بالقاهرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: «لما تم نشره على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي»فيس بوك«من شكوى مدعومة بالصور تضرر خلالها أحد الأشخاص من قيام»سايس«بإغلاق طريق الخدمة»البطئ«بالأقماع بأحد الشوارع بالقاهرة، مانعاً السيارات من المرور، مدعياً استئجاره الطريق من الحي، وله الحق في إغلاقه، بالفحص تبين أن المكان المشار إليه مؤجر من المحافظة»ساحة انتظار سيارات«وليس من حق السايس وضع أقماع، وعليه تم إزالة أسباب الشكوى ورفع الأقماع، وتنبه على المؤجر بالالتزم بتنفيذ بنود العقد».