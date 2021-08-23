محمد رمضان عقب عزاء حماته يستعرض صور حفلته بالساحل الشمالي (صور)

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شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره، اليوم الإثنين، صور من حفله الأخير والذي أقيم الجمعة الماضية بالساحل الشمالي، مشيرا إلى أنها من أقوى الحفلات التي أقيمت خلال صيف 2021، موجها الشكر إلى جمهوره ولكل القائمين على الحفلة.

وقال رمضان عبر «إنستجرام»: «من أقوى حفلة في الساحل، مشاعر الصيف 2021 ،85 ألف من المعجبين بي، الحمد لله، ثم شكراً بلدي الغالية مصر شكراً جمهوري شكراً لكل القائمين على الحفلة».

حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي - صورة أرشيفية

حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي - صورة أرشيفية

حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي - صورة أرشيفية

حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي - صورة أرشيفية

وكان أقيم مساء أمس الأحد عزاء والدة زوجة الفنان محمد رمضان في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وحرص عدد كبير من الأصدقاء والمقربين والفنانين حضور العزاء وتقديم الواجب.

ووصل الفنان محمد رمضان متأخراً إلى العزاء، بسبب عودته من مدينة الساحل الشمالي، برفقة شقيقه ومدير أعماله محمود رمضان، وأثناء تلقي العزاء واستقبال المعزين، خيّم الحزن الشديد على رمضان وظهر ذلك على ملامحه أثناء تلقيه العزاء.

حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي - صورة أرشيفية

حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي - صورة أرشيفية

حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي - صورة أرشيفية

حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي - صورة أرشيفية

حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي - صورة أرشيفية

حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي - صورة أرشيفية