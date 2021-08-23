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التحالف الدولي استخدم أسلحة إسرائيلية في حربه ضد "طالبان"

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التحالف الدولي استخدم أسلحة إسرائيلية في حربه ضد "طالبان" التحالف الدولي استخدم أسلحة إسرائيلية في حربه ضد "طالبان"
بينها طائرات مسيرة ومركبات ضد الألغام

التحالف الدولي استخدم أسلحة إسرائيلية في حربه ضد

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم (الاثنين)، أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان، استخدمت في حربها ضد حركة طالبان خلال 20 عامًا، العديد من الأسلحة الإسرائيلية الصنع.

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل لم تعلن قط نشر قواتها على الأرض في أفغانستان، إلا أن الأسلحة الإسرائيلية استخدمت خلال الحرب من قبل العديد من دول التحالف، خصوصًا بريطانيا وألمانيا وكندا وأستراليا، وفقًا لـ"الشرق".

وبيّنت "جيروزاليم بوست" أن قائمة الأسلحة التي زودت بها إسرائيل القوات الأجنبية في أفغانستان، شملت الطائرات المسيرة الخاصة بجمع المعلومات الاستخباراتية، بالإضافة إلى صواريخ "سبايك"، والمركبات التكتيكية العسكرية الخفيفة المقاومة للألغام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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