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"سيرجيو" محترف "الاتحاد" السابق لـ "كاريلي" : أتمنى لك التوفيق في نادٍ أكثر احترامًا واحترافية!

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"سيرجيو" محترف "الاتحاد" السابق لـ "كاريلي" : أتمنى لك التوفيق في نادٍ أكثر احترامًا واحترافية! "سيرجيو" محترف "الاتحاد" السابق لـ "كاريلي" : أتمنى لك التوفيق في نادٍ أكثر احترامًا واحترافية!

وجّه اللاعب البرازيلي سيرجيو، محترف الاتحاد السابق رسالة نقد قاسية لإدارة الاتحاد الحالية عبر صفحته على موقع انستغرام .

واتهم سيرجيو، إدارة الاتحاد بأنها غير احترافية في تعاملاتها مع الأجانب حيث تمنى لكاريلي في رسالة له أن يعمل في نادٍ أكثر احترامًا تجاه محترفيه.

وتابع سيرجيو في حديثه أن الاتحاد يعاني الأمرين مع هذه الإدارة موضحًا أنه في بداية احترافه مع النادي كان يتعامل مع إدارة محترفة.

وأعلنت إدارة الاتحاد إقالة المدرب فابيو كاريلي بعد أقل من ثلاثة أشهر على تجديد التعاقد معه على خلفية هزيمة الفريق أمام الرجاء في نهائي البطولة العربية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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