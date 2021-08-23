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مباراة التعاون مع الهلال جاءت في المركز الثاني.. جماهير "الاتحاد" الأكثر حضوراً

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الشباب والاتفاق في المركز الثالث.. في الجولة الثانية من الدوري

مباراة التعاون مع الهلال جاءت في المركز الثاني.. جماهير

احتلت جماهير نادي الاتحاد المركز الأول في عدد الحضور في مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت مباراة الاتحاد مع الرائد حضور نحو 23199 مشجعاً، فيما جاءت مباراة الهلال مع التعاون في المركز الثاني بـ 7404 متفرجين.

وفي المركز الثالث جاءت مباراة الشباب والاتفاق بعدد حضور 6113 متفرجاً وفي المركز الرابع كانت مباراة الفيصلي مع النصر بحضور 2616، وفي المركز الخامس كانت مباراة الفتح مع الفيحاء، والتي شهدت حضور 1392 متفرجاً، وسادساً كانت مباراة الباطن مع أبها بحضور 1102 متفرج.

المركز السابع جاء من نصيب مباراة ضمك مع الطائي بحضور 453 متفرجاً، علماً أن مباراة ‫الحزم مع الأهلي لم يُعلن عن عدد الحضور بها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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