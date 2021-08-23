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تأجيل محاكمة 5 متهمين بـ«داعش الزاوية الحمراء» إلى 28 سبتمبر

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تأجيل محاكمة 5 متهمين بـ«داعش الزاوية الحمراء» إلى 28 سبتمبر تأجيل محاكمة 5 متهمين بـ«داعش الزاوية الحمراء» إلى 28 سبتمبر

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أجّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، الاثنين، محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«داعش الزاوية الحمراء» لجلسة 28 سبتمبر .

كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجّهت لهم تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، وتهمة الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أسّسوا جماعة إرهابية تدعو إلى تكفير الحاكم والخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد الشرطة.

المصرى اليوم

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