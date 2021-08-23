مصدر: إسبانيا ستستقبل ما يصل إلى 4000 أفغاني في قاعدتين عسكريتين

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قال مصدر حكومي لرويترز إن إسبانيا ستستضيف مؤقتا ما يصل إلى أربعة آلاف أفغاني ممن كانوا يعملون لحساب الولايات المتحدة، وذلك في قاعدتين عسكريتين بجنوب إسبانيا يستخدمهما الجيش الأمريكي.

وذكر المصدر أنه سيكون بوسع الأفغان البقاء في إسبانيا لما يصل إلى أسبوعين بموجب اتفاق أُبرم اليوم الاثنين بين مدريد وواشنطن.

كانت صحيفة الباييس الإسبانية أول من أورد خبر الاتفاق الذي جاء في أعقاب اتفاق بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث مطلع الأسبوع لاستضافة الأفغان في قاعدتين جويتين هما روتا في قادش ومورون دي لا فرونتيرا في أشبيلية.

وعلى صعيد منفصل، وصلت طائرة تقل 260 لاجئا أفغانيا وعائلاتهم إلى مركز تابع للاتحاد الأوروبي في إسبانيا عند قاعدة عسكرية خارج العاصمة مدريد.

ويجري استخدام قاعدة مدريد لاستقبال اللاجئين الأفغان الذين كانوا يعملون مع الاتحاد الأوروبي وعائلاتهم وسيجري نقلهم بعد ذلك إلى دول أخرى في الاتحاد.