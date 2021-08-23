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رئيس مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارا مهما بشأن «قضاة النقض» (نص كامل)

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رئيس مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارا مهما بشأن «قضاة النقض» (نص كامل) رئيس مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارا مهما بشأن «قضاة النقض» (نص كامل)

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أصدر المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، مساء الإثنين، قرارًا بالانتدابات وتجديد الندب بـ«النقض»، للقضاة،
وجاءت كما يلي:

- ندب القاضي أحمد الحسينى محمد يوسف- نائب رئيس محكمة النقض- مديرًا للنيابة العامة لدى محكمة النقض.
- ندب القاضى الريدي عدلي محمد على- نائب رئيس محكمة النقض- مديرًا مساعدًا للنيابة العامة لدى محكمة النقض.
- ندب القاضي محمد إبراهيم أحمد تركي- نائب رئيس محكمة النقض- مديرًا مساعدًا للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

- تجديد ندب القاضي حسنى حسن عبداللطيف أبوزيد- نائب رئيس محكمة النقض- رئيسًا للمكتب الفنى لمحكمة النقض.
- تجديد ندب القاضي محمد أيمن سعد الدين عباس- نائب رئيس محكمة النقض- رئيسًا مساعدًا للمكتب الفنى لمحكمة النقض.
- تجديد ندب القاضي عادل محمود عبدالمنعم عمارة- نائب رئيس محكمة النقض- رئيسًا مساعدًا للمكتب الفني لمحكمة النقض.

- تجديد ندب القاضي صلاح الدين محمود مجاهد- نائب رئيس محكمة النقض- مديرًا للتفتيش القضائى للنيابة العامة لدى محكمة النقض.
- تجديد ندب القاضي جمال محمد أحمد عبدالمولى- نائب رئيس محكمة النقض- مديرًا مساعدًا للتفتيش القضائي للنيابة العامة لدى محكمة النقض.
- ندب القاضي مصطفى عبدالفتاح أحمد محمود– نائب رئيس محكمة النقض – رئيساً للجنة الإعتراضات على تقارير الكفاية بالتفتيش القضائى للنيابة العامة لدى محكمة النقض.
- ندب القاضي يونس على يونس سليم- نائب رئيس محكمة النقض- مديرًا مساعدًا للتفتيش القضائى للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

- تجديد ندب القاضي محمد حسن عبداللطيف أبوزيد– نائب رئيس محكمة النقض– رئيسًا لمكتب التعاون الدولي.
- تجديد ندب القاضى شريف عبدالقادر الشيتاني– القاضى بمحكمة النقض– عضوًا بمكتب التعاون الدولي.
- تجديد ندب القاضى أحمد عنانى عبدالعزيز عنانى – المحامى العام بالنيابة العامة لدى محكمة النقض – عضواً بمكتب التعاون الدولى .
- تجديد ندب القاضي مصطفى أحمد مصطفى عبيد– المحامى العام بالنيابة العامة لدى محكمة النقض – عضواً بمكتب التعاون الدولى .
- تجديد ندب محمد عبدالله عمر مصطفى – الرئيس من الفئة (أ) والمنتدب بالمكتب الفنى لمحكمة النقض – عضواً بمكتب التعاون الدولى .
- ندب أحمد فتحى محمد حنضل – الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض – عضواً بمكتب التعاون الدولى .
- ندب السيد / أحمد نجاح أحمد محمد أحمد موسى – الرئيس من الفئة (ب) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض – عضواً بمكتب التعاون الدولى .

- تجديد ندب السيد القاضى / محمود محمد توفيق عبدالغنى- نائب رئيس محكمة النقض- مستشاراً فنياً للسيد المستشار رئيس محكمة النقض .
- تجديد ندب السيد القاضى / محمد على محمد على أحمد- نائب رئيس محكمة النقض- مستشار مساعد للسيد المستشار الفنى لرئيس محكمة النقض .

- تجديد ندب القاضى حسام حسين يوسف الديب- نائب رئيس محكمة النقض- أميناً عاماً لمجلس القضاء الأعلى 0
- تجديد ندب القاضى خالد محمد محمد الشرقبالى- نائب رئيس محكمة النقض- أميناً عاماً مساعداً لمجلس القضاء الأعلى.
- تجديد ندب القاضى أحمد محمد رفعت قاسم عبدالرحمن- نائب رئيس محكمة النقض- أميناً عاماً مساعداً لمجلس القضاء الأعلى.
- تجديد ندب القاضى حاتم أحمد عبدالبارى سليمان- نائب رئيس محكمة النقض- أميناً عاماً مساعداً لمجلس القضاء الأعلى.
- تجديد ندب القاضى د. محمد سامى السيد العوانى – القاضى بمحكمة النقض- عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.
- تجديد ندب القاضى طارق على صديق على – القاضى بمحكمة النقض- عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.
- تجديد ندب القاضي حسام الدين حسين عواض الجيزاوى – القاضى بمحكمة النقض- عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.
- تجديد ندب القاضى محمد حسن محمد السيد الشربينى – القاضى بمحكمة النقض- عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.
- تجديد ندب أحمد فرغلى عبدالرحيم زناتى- المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض -عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.
- تجديد ندب مصطفى محمد أمين موسى نور- الرئيس من الفئة (أ) المنتدب بالمكتب الفنى لمحكمة النقض- عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.
- تجديد ندب مصطفى طه سيد على قاسم- الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض- عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

- تجديد ندب القاض خالد فاروق عبدالهادى- نائب رئيس محكمة النقض- مستشاراً لرئيس محكمة النقض للعلاقات العامة والإعلام والأمن وخدمات رجال القضاء.
- تجديد ندب القاضى مصطفى أحمد المرسى فتح الله- نائب رئيس محكمة النقض- مستشاراً مساعداً لرئيس محكمة النقض للعلاقات العامة والإعلام والأمن وخدمات رجال القضاء.
- ندب أحمد محمد محمود القرشى – الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض – عضواً بمكتب العلاقات العامة والإعلام والأمن وخدمات رجال القضاء.

- تجديد ندب القاضى عمرو أحمد المتولى الزهيرى- نائب رئيس محكمة النقض -مديراً لمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض.
- تجديد ندب القاضى هانى أحمد عبدالمنعم عمر يوسف- القاضى بمحكمة النقض- عضواً بمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض.
- تجديد ندب القاضى محمد محمد صلاح الدين محمد عبدالحليم شوقى- القاضى بمحكمة النقض- عضواً بمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض.
- تجديد ندب القاضى وجدى فايز عجبان فليفل- القاضى بمحكمة النقض- عضواً بمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض.
- ندب القاضى د. محمد عصام إبراهيم الترساوى- القاضى بمحكمة النقض- عضواً بمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض.
- ندب محمد محمد على حسين مقرب- الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض- عضواً بمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض.
- ندب أحمد محمد خيرى محمد المسلمى- الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض- عضواً بمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض.
- ندب محمد محمود مسعود متولى شرف- الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض- عضواً بمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض.

المصرى اليوم

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