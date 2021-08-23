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ناشئات سلة يواصلن الاستعداد للموسم الجديد

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ناشئات سلة الزمالك يواصلن الاستعداد للموسم الجديد ناشئات سلة يواصلن الاستعداد للموسم الجديد

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أدى فريق كرة السلة بنادي تحت 14 عاما للبنات، تدريباته الجماعية اليوم الإثنين بالملاعب المفتوحة بالنادي، استعدادا للموسم الجديد والمقرر بأكتوبر المقبل.

وقاد ياسر عبدالمنعم المدير الفني للفريق المران الصباحي بالصالة المغطاة بالنادي لمدة ساعتين، بدءا بالتركيز على المهارات الفنية لمدة ساعة، ثم الانتقال إلى تعليم طرق دفاعية فردية وجماعية في الارتداد الدفاعى والتحول الهجومي لمدة ساعة.

وقام المدير الفني بإجراء تقسيمة لمدة 10 دقائق بعد الانتهاء من المران الصباحي لتطبيق التعليمات التي ألقاها عليهن قبل بدء التدريب بالإضافة إلى خوض اللاعبات المران المسائي اليوم بالملاعب المفتوحة بالنادي الذي يتمثل في بعض شرح بعض الاتجاهات الفنية وتطبيقها في التدريب، مع تصحيح الأخطاء التي يقعن فيها.

ويستأنف الفريق تدريباته غدا الثلاثاء بالملاعب المفتوحة بالنادي.

المصرى اليوم

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