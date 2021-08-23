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الأهلي ضد الإنتاج الحربي بث مباشر الآن في الدوري 24 - 8 -2021 (لحظة بلحظة)

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الأهلي ضد الإنتاج الحربي بث مباشر الآن في الدوري 24 - 8 -2021 (لحظة بلحظة) الأهلي ضد الإنتاج الحربي بث مباشر الآن في الدوري 24 - 8 -2021 (لحظة بلحظة)

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يستضيف الأهلي الثلاثاء 24- 8- 2021 نظيره الجونة ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021، والتى تعد الآمل الأخير للنادي الأهلي في الاحتفاظ بلقب الدوري المصري الممتاز حال تعادل غريمه التقليدي أو خسارته أمام الإنتاج الحربي خلال اللقاء الذي يقام في نفس توقيت لقاء الأهلي والجونة.

مشاهدة الأهلي والجونة بث مباشر اضغط هنا

- الأهلي وأسوان الجمعة 28 اغسطس ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة.

الزمالك يواجه البنك الأهلي الجمعة 27 اغسطس الساعة 9 مساء

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المصرى اليوم

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