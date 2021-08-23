ياسين منصور يقود ثورة التصحيح داخل الأهلي .. صفقات سوبر ورحيل «التخطيط»

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استقر النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب على تكليف ياسين منصور رئيس شركة كرة القدم، برئاسة لجنة الكرة خلال الموسم المقبل وتوجيه الشكر إلى لجنة التخطيط التي يقودها نجم الفريق السابق محسن صالح.

ويعمل منصور خلال الفترة الحالية على اختيار أعضاء اللجنة الجديدة والتي من المفترض ات تُباشرمهمتها رسمياً بعد انتهاء الموسم الحالي، وسط توقعات بضم الرباعي عماد متعب وعلاء ميهوب وحسام غالي ووائل جمعة.

واتفق ياسين منصور مع إدارة الأهلي على ضرورة تطوير قطاع الكرة ولجنة التعاقدات خاصة بعد عدم إيجابية الصفقات الأفريقية الأخيرة مثل والتربواليا وبادجي والفشل في تسويق عدد من الأسماء خلال الصيف الحالي.

ووعد منصور بالتعاقد مع صفقات مميزة تمتلك القدرة على صناعة الفوارق الفنية بين المارد الأحمر وجميع الفريق المحلية بالإضافة إلى الظهور المميز في المسابقات القارية.

ويعقد مجلس إدارة الأهلي جلسات مستمرة مع ياسين منصور بصفته رئيس لشكرة القدم، لبحث الخطة الاستثمارية المستهدفة خلال المواسم المقبلة.