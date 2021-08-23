تنسيق الكليات 2021.. رابط مباشر الآن لطلاب الثانوية العامة 2021

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ويمكن للراغبين في الحصول على تنسيق الكليات 2021 الثانوية العامة رابط مباشر الدخول هنا من خلال هذا الرابط رابط موقع التنسيق

https://tansik.egypt.gov.eg/application/

https://tansik.egypt.gov.eg/application

وفيما يلي الخطوات الواجبة لتسجيل الرغبات على موقع تنسيق الجامعات 2021 بحسب ما جاء على موقع التنسيق

وقال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن تسجيل الرغبات متاح عبر هذا الرابط

https://tansik.egypt.gov.eg/application

1- إدخال رقم الجلوس

يجب عليك إدخال رقم جلوسك (رقم الدخول) ورقمك السري المكتوب على استمارة النجاح التى تسلمتها من المدرسة.

يجب عليك التأكد من سلامة بياناتك الرئيسية مثل الاسم والمجموع ومجموعة المواد والتخصص والإدارة التعليمية أو المعهد الذي تتبعه.

إضافة رغبات جديدة أو تعديل الرغبات السابق إدخالها التى تريدها وعليك ترتيبها حسب ماترى أنك تفضل هذه الكلية عن أى كلية أخرى .

بعد الانتهاء من إدخال قائمة رغباتك قم بتخزين رغباتك على قاعدة البيانات بالموقع و الحاسب الآلى سيقوم بعملية التنسيق وبعد التسجيل إلكترونيا يقوم الموقع بعرض استمارة الرغبات التى تم تسجيلها مع رقم تسجيل المعاملة التى قمت بها وإيصال تسليم رغباتك إلكترونيا ويمكنك طباعة هذه المستندات كما يمكنك حفظها في ملف، وفي حالة وضعك بريدًا إلكترونيًا خاص بك سيتم إرسال إيصال لتأكيد تسجيلك لرغباتك إلكترونيًا .

في حالة رغبتك في طباعة رغباتك اختر طباعة قائمة الرغبات، وأعلنت وزاارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لتنسيق كليات شعبة علمي علوم 2021 للمرحلة الأولى والتى يبلغ الحد الأدنى فيها88.4% و تنسيق المرحلة الأولى بدأ اليوم ويستمر لمدة أسبوع في جميع معامل التنسيق بالجامعات المختلفة في كل المحافظات على مستوى الجمهورية

وأكدت الوزارة أنه يتم إعلان نتيجة تنسيق كليات شعبة علمي علوم 2021 للمرحلة الأولى نهاية الأسبوع الجاري مؤكداً أنه تم إعلان كافة التفاصيل المتعلقة بتنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

وزارة التعليم العالي حددت معايير محددة للقبول بكليات ومعاهد الجامعات المصرية في ضوء ما يلي:

مجموع الدرجات الحاصل عليه الطلاب في شهاداتهم في الثانوية العامة

النجاح في اختبارات القدرات للكليات التي تشترط ذلك.

ترتيب رغبات الطلاب والطالبات

الأعداد المقرر قبولها لكل نوع شهادة.

قال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة إن الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2021 235 درجة، التنسيق يتم على أساس 4 مراحل متتالية والمرحلة الرابعة للمتخلفين عن التنسيق في المراحل الثلاث الأولى .

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة المنيا، الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2021، وهو 230 درجة و190 درجة للتعليم الثانوي

تنسيق الثانوية العامة 2021 في محافظة قنا

تنسيق تنسيق الثانوية العامة 2021 الحد الأدنى للتنسيق 248 درجة في قنا

رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 هو

https://tazalom.emis.gov.eg/

عليك الدخول على رابط التظلم الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم ثم طلب إعادة فحص أوراق الإجابة للثانوية العامة إلكترونيا ويستمر قبول الطلبات لمدة 7 أيام على أن يتم إرسال نتائج الفحص حتى يوم 13 سبتمبر القادم.

1- عدم ســداد أية رســـوم ( التظلـــــم مجانــــي ) .

2- لا توجـــد قيــود على عــدد المـــواد المتــظلم منـــها .

3- مدة التظلـــم إسبـــوع يبــدأ من السبــــت 21-08-2021 م وحتي الخميـــس 26-08-2021 م .

4- يتــم تحديـــد ( المــــادة أو المــــــواد ) المتظـــلم منهـــا.

5- لا يجــوز التسجيــــل أكثــــر من مــــــرة أو التعديـــــل بعد إنتــــــهاء عمليــــــة التسجيــــــل.

6- برجــاء متابعــة الموقع بعد التسجيــل للإطــلاع على نتيجــــة طلب التظــــلم.