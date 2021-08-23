كيف تحمي نفسك من جرثومة المعدة؟.. استشاري يجيب

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قال الدكتور طارق يوسف سعد، استشاري الأمراض الباطنة والسكر والجهاز الهضمي، إن جرثومة المعدة من الأمراض المنتشرة حاليًا بسبب عوامل مختلفة؛ وتؤثر جرثومة المعدة على حياة الفرد بشكل كبير بسبب الألم الذي تسببه، ويحتاج الشخص إلى المواظبة على العلاج لينتهي الألم، ويشعر بالتحسن، ويبدأ في الاستمتاع بحياته من جديد.

وأضاف «سعد»، خلال لقائه مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، في برنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على قناة “cbc”، اليوم الاثنين، أنه توجد جرثومة المعدة في بعض الحالات داخل جسم الإنسان، ولكنها لا تهاجم جدار المعدة، فلا يظهر على المريض أعراض إلا في وقت مُتأخرعندما تبدأ في مهاجمة المعدة، مشيرًا إلى أن جرثومة المعدة تعد سببا للإصابة بقرحة المعدة بنسبة تصل لـ60% بين البالغين، وهذا يجعلها من أخطر البكتيريا التي تعيش في الأمعاء، وتزيد طرق وأسباب الإصابة بها.

وأوضح أن جرثومة المعدة من الأمراض المعدية ويجب اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية حتى نحمي باقي أفراد المنزل في حالة إصابة شخص بها، حيث تنتقل الإصابة بجرثومة المعدة من شخص لأخر من خلال اللعاب، أو من خلال فضلات الشخص، لهذا من الضروري الحرص على غسل اليد بعد استخدام المرحاض، وقبل تناول الطعام، ويمكن أن تنتقل الجرثومة للشخص من خلال لمس مياه أو أكل ملوث بالجرثومة وفي حالة إهمال النظافة العامة يكون الشخص معرض للإصابة بعدوى جرثومة المعدة.