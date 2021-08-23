اليونيسف: كل 10 دقائق... طفل يموت في اليمن

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أعلنت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف، هنريتا فور، اليوم الاثنين، أن كل عشر دقائق يموت طفل في اليمن، كان من الممكن تجنب موته، مشيرة إلى أن نحو 11.3 مليون طفل يحتاجون للمساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وقالت فور، خلال اجتماع لمجلس الأمن: «في اليمن، يموت طفل كل 10 دقائق لأسباب يمكن الوقاية منها، بما في ذلك سوء التغذية والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات»؛ مؤكدة أن 1.6 مليون طفل نزحوا هذا العام بسبب العنف.

وأضافت: «اليوم في اليمن، هناك ما يقرب من 21 مليون شخص، بما في ذلك 11.3 مليون طفل يحتاجون إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة؛ ويعاني 2.3 مليون طفل من سوء التغذية ونحو 400 ألف دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد- وهم يواجهون الموت المؤكد».

وأشارت إلى أن أكثر من 10 ملايين طفل ونحو 5 ملايين امرأة يفتقرون إلى الرعاية الصحية الكافية.

وأكد نائب الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، في وقت سابق، أن الغذاء في اليمن الآن «أغلى بثلاث مرات مما كان عليه قبل الحرب»، والوقود أغلى أربع مرات.