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أبرزها الصلح مع أحمد فهمي .. كواليس عزاء حماة محمد رمضان (صور)

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أبرزها الصلح مع أحمد فهمي .. كواليس عزاء حماة محمد رمضان (صور) أبرزها الصلح مع أحمد فهمي .. كواليس عزاء حماة محمد رمضان (صور)

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أقيم مساء أمس الأحد عزاء والدة زوجة الفنان محمد رمضان في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وحرص عدد كبير من الأصدقاء والمقربين والفنانين حضور العزاء وتقديم الواجب.

وشهد العزاء مفاجآت عدة، وحضور شخصيات عامة من رجال الدولة وأصدقاء محمد رمضان، وفيما يلي نرصد أبرز الملاحظات في عزاء حماة محمد رمضان.

كان قد قرر الفنان محمد رمضان قبل ساعات، نقل عزاء حماته من مسجد الحامدية الشاذلية إلى مسجد الشرطة بـ6 أكتوبر، حرصًا على منع التكدس والتزاحم وسلامة الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا، بالإضافة إلى تخصيص 5 أتوبيسات من أمام مسجد الحامدية الشاذلية، لنقل المعزين إلى مسجد الشرطة بـ6 أكتوبر.

وصوله متأخراً

وصل الفنان محمد رمضان متأخراً إلى مكان العزاء، بسبب عودته من مدينة الساحل الشمالي، برفقة شقيقه ومدير أعماله محمود رمضان.

تأثره الشديد

وأثناء تلقي العزاء واستقبال المعزين، خيّم الحزن الشديد على رمضان وظهر ذلك كليا على ملامحه أثناء تلقيه العزاء.

حضور مصطفى كامل

وخلال العزاء كان هذا الظهور الأول للفنان مصطفى كامل بعد تعافيه من ، حيث أنه كان قد تم عزله مؤخرا في مستشفى العزل بسبب إصابته بفيروس كورونا.

الصلح مع أحمد فهمي.

حرص الفنان أحمد فهمي على تقديم واجب العزاء، رغم الخلاف الذي دار بينه وبين رمضان على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أزمة الطيار أشرف أبواليسر منذ عام.

محمد رمضان فى عزاء والدة زوجته
مصطفى كامل فى عزاء والدة زوجة محمد رمضان
أحمد فهمي فى عزاء والدة زوجة محمد رمضان

المصرى اليوم

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