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محافظ الأقصر يبحث نسب تنفيذ مشروعات مياه الشرب ضمن مبادرة حياة كريمة

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محافظ الأقصر يبحث نسب تنفيذ مشروعات مياه الشرب ضمن مبادرة حياة كريمة محافظ الأقصر يبحث نسب تنفيذ مشروعات مياه الشرب ضمن مبادرة حياة كريمة

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استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم اليوم الإثنين، المهندسة ميرفت حسين سليمان رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ جنوب الصعيد بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وبرفقتها المهندسة رقية حماد عربي رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة هبة أحمد سيد، والمهندس رفيق فهمي احمد، والمهندس عبدالله بكري دردير- عن الجهاز التنفيذي لمحافظة الأقصر.

وتناول اللقاء مناقشة موقف مشروعات الصرف الصحي الجارية بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة بمحافظة الأقصر بمركزي ارمنت واسنا .

وأكد محافظ الأقصر على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية .

المصرى اليوم

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