أستاذ بالجامعة الأمريكية: كل جنيه يدفع في المشروعات القومية يعود على الاقتصاد بـأكثر من 3 جنيهات

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أشاد الدكتور أيمن غنيم أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، بالمشروعات القومية التي تتم في الدولة المصرية خلال فترة عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد غنيم، في حواره مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج المواجهة مع النفس، المذاع عبر شاشة القاهرة والناس، مساء اليوم الأحد، أن المشروعات القومية تسير بجناحين أولا المدن القديمة وتم عمل 600 كوبري وطريق و350 تحت الإنشاء وهذا أمرا في غاية الأهمية.

وأضاف أن القطاع الدافع للاقتصاد، وهو الإنشاءات والمقاولات، وأمام كل بيت يتم بنائه هناك صناعات كثيرة مستفيدة.

وأوضح أن له تأثير مضاعف وكل جنية يتم دفعه في مشروع يتم صرفه لقطاعات مختلفة ويعود على الاقتصاد بأكثر من 3 جنيهات.